Полісся визначилося з місцем проведення номінально домашніх матчів Ліги конференцій

Полісся планує грати номінально домашні матчі Ліги конференцій в Словаччині.

Про це повідомив польський журналіст Пьотр Шльонка.

За його інформацією, житомирський клуб планує проводити свої єврокубкові матчі в Кошице. Раніше номінально домашні для себе поєдинки там вже грали Дніпро-1 та Кривбас.

"Кошицька футбольна арена" (Košická Futbalová Aréna – KFA) є домашнім стадіоном місцевого клубу Кошице, місткість якого складає 12 555 осіб.

За підсумками сезону 2024/25 років Полісся набрало 48 очок та посіло четверте місце у підсумковій турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Вовки" стартуватимуть у Лізі конференцій починаючи з другого кваліфікаційного раунду.

Раніше команду очолив Руслан Ротань, який привів Олександрію до срібних медалей УПЛ сезону 2024/25.