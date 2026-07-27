Олександрія продовжила контракт із захисником та віддала його в оренду до німецького клубу

Олександрія та німецький Рот-Вайсс (Ерфурт) досягли угоди про оренду захисника Артура Андрейчика.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Орендний договір розрахований до 30 червня 2027 року. Перед цим "містяни" продовжив термін контракту із захисником ще на один рік – до 31 травня 2030 року.

За Олександрію Андрейчик дебютував 14 березня 2026 року у виїзному поєдинку проти черкаського ЛНЗ (2:0). Загалом він провів за клуб 3 матчі в УПЛ.

Рот-Вайсс (Ерфурт) виступає в Регіональній лізі "Північний Схід" (Regionalliga Nordost). Це четвертий за силою дивізіон у системі футбольних ліг Німеччини.

Напередодні Олександрія припинила співпрацю з вихованцем Динамо Антонем Болем.