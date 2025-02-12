Олександрія з дублем Філіппова переграла в спарингу грузинську Іберію 1999

Олександрія продовжує підготовку до другої частини сезону.

Зокрема, 12 лютого підопічні Руслана Ротаня у спарингу переграли грузинську Іберію 1999. Дубль у складі представника УПЛ оформив Олександр Філіппов, також гол на рахунку Безерри. На ці три голи суперник відповів лише одним.

Олександрії на зборах залишилося зіграти два контрольні поєдинки – обидва з латвійською Ригою. Матчі заплановані на 15 лютого.

Контрольний матч12 лютого

Олександрія – Іберія 1999 3:1

Раніше Олександрія підписала колишнього півзахисника Динамо Антона Боля.

Також стало відомо, що голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став лідером за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату України. Воротар у першій частині УПЛ відстояв на "нуль" 9 матчів.