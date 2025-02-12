Олександрія з дублем Філіппова переграла в спарингу грузинську Іберію 1999
ФК Олександрія
Олександрія продовжує підготовку до другої частини сезону.
Зокрема, 12 лютого підопічні Руслана Ротаня у спарингу переграли грузинську Іберію 1999. Дубль у складі представника УПЛ оформив Олександр Філіппов, також гол на рахунку Безерри. На ці три голи суперник відповів лише одним.
Олександрії на зборах залишилося зіграти два контрольні поєдинки – обидва з латвійською Ригою. Матчі заплановані на 15 лютого.
Контрольний матч12 лютого
Олександрія – Іберія 1999 3:1
Раніше Олександрія підписала колишнього півзахисника Динамо Антона Боля.
Також стало відомо, що голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став лідером за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату України. Воротар у першій частині УПЛ відстояв на "нуль" 9 матчів.