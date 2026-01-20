Українська правда
Олександрія підпише ексгравця збірної України

Олександр Булава — 20 січня 2026, 21:13
Олександрія підпише ексгравця збірної України
Богдан Бутко
ФК Чорноморець

Ексзахисник національної збірної України Богдан Бутко продовжить кар'єру в Олександрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Бутко стане першим зимовим трансфером "містян". 35-річний захисник підпише контракт до кінця сезону з опцією пролонгації на один рік.

Номінальний правий захисник може зіграти й в центрі оборони й навіть ліворуч.

Останнім клубом Бутка був Чорноморець, який він покинув влітку 2025 року. У сезоні 2024/25 провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

В складі національної збірної України Бутко провів 33 матчі.

Нагадаємо, що український півзахисник та колишній капітан Олександрії Кирило Ковалець продовжить кар'єру в Епіцентрі.

