Олександрія підпише ексгравця збірної України

Ексзахисник національної збірної України Богдан Бутко продовжить кар'єру в Олександрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Бутко стане першим зимовим трансфером "містян". 35-річний захисник підпише контракт до кінця сезону з опцією пролонгації на один рік.

Номінальний правий захисник може зіграти й в центрі оборони й навіть ліворуч.

Останнім клубом Бутка був Чорноморець, який він покинув влітку 2025 року. У сезоні 2024/25 провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

В складі національної збірної України Бутко провів 33 матчі.

