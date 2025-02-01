Олександрія оголосила про розірвання контракту з ексгравцем клубу МЛС

Олександрія повідомила про те, що атакувальний хавек Денис Костишин більше не є частиною команди Руслана Ротаня.

Про це розставання український клуб оголосив на своєму сайті.

За інформацією джерела, контракт 27-річного футболіста був розірваний за обопільною згодою сторін – Костишин отримав статус вільного агента.

"Дякуємо Денису за співпрацю. Бажаємо мирного неба та успіхів в подальшій кар’єрі," – йдеться у заяві клубу.

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Вперше Денис Костишин опинився в Олександрії у січні 2022 року. Через рік він вільним агентом переїхав до США, де виступав за Ель-Пасо, проте ще через рік українець повернувся до стану "жовто-чорних" (також у статусі вільного агента).

Всього ж за Олександрію Костишин відіграв 21 матч, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що нещодавно склад Олександрії поповнив Володимир Шепелєв, який домовився з Динамо про дострокове припинення співпраці.