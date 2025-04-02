Ми показали хорошу гру, – Пушич оцінив матч проти Олександрії в Кубку України

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда показала хорошу гру у матчі проти Олександрії у чвертьфіналі Кубку України з футболу.

Його слова передає пресслужба "гірників".

" Як у будь-якому кубковому матчі на цьому етапі, головне – пройти далі, і ми це зробили. Вважаю, ми показали хорошу гру. Важкий поєдинок, можна сказати 50 на 50 у перші 50 хвилин. Потім ми зробили певні зміни, і вони додали нам нової енергії, ми почали краще й краще грати з м’ячем.

Мушу сказати, що поле було не ідеальним для гарного футболу, але загалом ми здобули заслужену перемогу. Ми не дозволяли супернику створювати багато моментів, зіграли на нуль. Самі мали декілька гольових можливостей, вважаю, що могли б забити раніше, але в цілому заслужили на перемогу в цій грі ", – сказав Пушич.

Нагадаємо, вже визначилися усі півфіналісти Кубку України. Першим півфіналістом стала Буковина, яка обіграла Вікторію. Потім до неї доєднався Шахтар – команда Маріно Пушича у додатковий час вирвала перемогу над Олександрією.

Імена інших двох півфіналістів визначилися у паралельних протистояннях: Динамо в основний час мінімально здолало Рух завдяки голу Олександра Піхальонка, а Полісся повторило шлях "гірників", здобувши перемогу в екстратаймі над Вересом.