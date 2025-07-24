Прикро, адже не повинні були програвати: наставник Олександрії – про поразку від Партизана

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко після поразки від Партизана у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА поділився емоціями від гри, прокоментував суддівство, гру новачків і пояснив, чому вірить у шанс на реванш у Белграді.

Його слова передає кореспондент Чемпіона Володимир Крупчук.

"Враження… Прикро. Насамперед прикро, що ми програли цю гру. Вважаю, що не мали її програвати. Водночас я задоволений настроєм і самовіддачею гравців. Але дуже прикро, що ми не реалізували свої моменти, а суперник — скористався нашими помилками. Ми програли через помилки. І помилялись не лише гравці у жовтих футболках, а й ті, хто був в інших кольорах. Як оцінюю гру новачків? Вони лише на початку свого шляху з нашою командою. Чесно кажучи, ми ще дуже мало працювали з ними — наша стилістика складна, потребує часу, щоб її зрозуміти. Очікуємо від них вищого рівня гри в майбутньому", – зазначив він.

Наставник також зазначив, що арбітри припускалися помилок.

"Повторюся — помилялись і гравці в жовтих футболках, і ті, хто був в інших. Думаю, зрозуміло, про що я. Шанси на позитивний результат? Усі добре знають, яка атмосфера в Белграді. Ми до цього готові. У нас нова команда, багато молодих гравців. Для них це буде дуже цінний досвід. Але ми туди їдемо не просто "зіграти". Ми маємо ціль. Чого не вистачило, щоб уникнути поразки? Не вистачило гола. Думаю, навіть після двох пропущених м’ячів ми мали достатньо моментів, щоб виграти гру. Але не реалізували їх", – наголосив Нестеренко.

Тренер відзначив і позитивні моменти.

"Перш за все — команда має характер. Це дуже важливо для мене. Ми будуємо нову команду зі своєю стилістикою. І я хочу, щоб Олександрія, незалежно від суперника, завжди грала у свій футбол. Вважаю, що сьогодні це було помітно.

11 стандартів і лише один момент...Згоден з вами. У мене також є запитання до стандартів. Особливо — до першого пропущеного гола, адже всі пам’ятають, з чого він почався. Ми це розбиратимемо.

Ранні заміни у другому таймі? Так, зробили швидкі заміни, бо ви бачили інтенсивність нашого пресингу. Це був ключовий момент — швидко повертати м’яч, тримати контроль, створювати тиск. Але такий пресинг потребує багато енергії, тому заміни були необхідні. Вважаю, що гравці, які вийшли, добре увійшли в гру, і ми до останніх хвилин тиснули на суперника", – підкреслив Нестеренко.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможцем пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.

Раніше тренер Олександрії розкритикував Партизан за участь в російському турнірі.