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Олександрія підписала французького захисника

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 20:39
Олександрія підписала французького захисника
ФК Олександрія

Олександрія підписав французького захисника Тео Ндіка Матама.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Контракт гравця з командою розрахований до 31 травня 2026 року з опцією продовження ще на рік.

Тео Ндіка Матам народився 20 квітня 2000 року. Виступав за клуби Олімпік Ліон Б (Франція), Бурк-ан-Брес Перонна 01 (Франція), Остенде (Бельгія), Грассхоппер (Швейцарія).

Був гравцем молодіжних збірних Франції: U-16, U-19, U-20. Transfermarkt оцінює новачка команди Руслана Ротаня у 100 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що 22-річний півзахисник Олександрії Родіон Плакса покинув команду за обопільною згодою сторін.

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