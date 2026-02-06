Українська правда
Олександрія підписала контракт із нападником екзотичної збірної – ЗМІ

Олексій Мурзак — 6 лютого 2026, 22:19
Папа Ндіага Яду
Sheriff

Олександрія підписала форварда молдавського Шерифа.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, це гравець збірної Мавританії (15 матчів, 1 гол) Папа Ндіага Яду. Йдеться не про оренду, а про повноцінний трансфер.

У біографії 26-річного футболіста виступи французькі Мец і Труа. В останні півтора року він грав за молдовський Шериф (15 матчів, 6 голів, 3 асисти).

Яду здатний зіграти як основного, так і відтягнутого форварда, а крім цього, вінгера.

Напередодні стало відомо, що албанський вінгер Теді Цара повернувся в розташування Олександрії і незабаром має поновити тренування з командою.

