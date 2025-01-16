Олександрія оголосила про трансфер 24-річного албанського форварда

Олександрія підписала албанського нападника Партизані Теді Цару.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Гравець підписав контракт до 31 травня 2028 року та став першим албанцем в історії клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За даними Transfermarkt, трансфер коштував Олександрії 200 тисяч євро.

24-річний футболіст виступав за клуб Беса (Кавая) та Партизані (Тирана). Також є гравцем національної збірної Албанії, за яку провів 2 матчі, відзначившись одним забитим голом.

Напередодні Олександрія оголосила про перехід французького захисника Тео Ндіка Матама.