Олександрія оголосила про трансфер 24-річного албанського форварда
Теді Цара
ФК Олександрія
Олександрія підписала албанського нападника Партизані Теді Цару.
Про це повідомила пресслужба українського клубу.
Гравець підписав контракт до 31 травня 2028 року та став першим албанцем в історії клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
За даними Transfermarkt, трансфер коштував Олександрії 200 тисяч євро.
24-річний футболіст виступав за клуб Беса (Кавая) та Партизані (Тирана). Також є гравцем національної збірної Албанії, за яку провів 2 матчі, відзначившись одним забитим голом.
Напередодні Олександрія оголосила про перехід французького захисника Тео Ндіка Матама.