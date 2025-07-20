Олександрія оголосила про підписання бразильського вінгера

Олександрія оголосила про підписання контракту з бразильським вінгером Жонатаном Да Сілвою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угода з 20-річним футболістом розрахована до 31 травня 2028 року.

Жонатан народився у Ріо-де-Жанейро. Виступав за молодіжні команди Америка Мінейро U-20 та ФК Ібрачіна U-20. Загалом у клубній кар'єрі провів 45 матчів, відзначившись чотирма забитими м'ячами та одним асистом.

Бразилець найчастіше діє на правому фланзі, проте може зіграти як у центрі атаки, так і зліва.

Раніше півзахисник Сан-Паулу Матеус Амарал, який сезон-2024/25 провів у Олександрії на правах оренди, став повноцінним гравцем срібного призера УПЛ.