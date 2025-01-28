Олександрія зіграла останні матчі у першій частині зборів у Туреччині

Олександрія провела одразу 2 поєдинки в останній день першої частини навчально-тренувальних зборів, які проходять у Туреччині.

Спершу "містяни" з рахунком 2:1 поступилися австрійському клубу Ферст Вієнна з Відня. А у другому матчі дня підопічні Руслана Ротаня розписали мирову з ДАК 1904 (Дунайська Стреда).

Товариські матчі

28 січня

Олександрія – Ферст Вієнна 1:2

Олександрія – ДАК 1904 1:1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агрономи планують підписати колишнього захисника Динамо. Також Олександрія проявляє інтерес до ще одного ексгравця Динамо Володимира Шепелєва.