Олександрія оголосила транслятора своїх матчів у єврокубках
ФК Олександрія
Олександрія оголосила офіційного транслятора своїх матчів у Лізі Конференцій.
Про це інформує пресслужба клубу.
"Київстар ТБ стане офіційним транслятором поєдинків Олександрії в Лізі Конференцій УЄФА. Для перегляду достатньо зареєструватися у два простих кроки: ввести номер телефону та отримати SMS із кодом", – йдеться у повідомленні.
24 липня Олександрія зіграє в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти сербського Партизана. Цей поєдинок буде номінально домашнім для срібного призера УПЛ.
Матч-відповідь відбудеться на домашньому полі сербського колективу 31 липня.
Раніше Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу.