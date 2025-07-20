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Олександрія оголосила транслятора своїх матчів у єврокубках

Андрій Мошкун — 20 липня 2025, 15:55
Олександрія оголосила транслятора своїх матчів у єврокубках
ФК Олександрія

Олександрія оголосила офіційного транслятора своїх матчів у Лізі Конференцій.

Про це інформує пресслужба клубу.

"Київстар ТБ стане офіційним транслятором поєдинків Олександрії в Лізі Конференцій УЄФА. Для перегляду достатньо зареєструватися у два простих кроки: ввести номер телефону та отримати SMS із кодом", – йдеться у повідомленні.

24 липня Олександрія зіграє в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти сербського Партизана. Цей поєдинок буде номінально домашнім для срібного призера УПЛ.

Матч-відповідь відбудеться на домашньому полі сербського колективу 31 липня.

Раніше Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу.

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