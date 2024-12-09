Олександрія має менталітет маленької команди: Ротань – про поразку від київського Динамо

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку від київського Динамо (0:3) у межах 16-го туру Української Прем’єр-ліги.

"Завжди неприємно програвати, але думаю, що поразки завжди вчать чомусь новому, тому ми не повинні на це реагувати як "все пропало". Тим паче, що якщо брати гру в цілому, то замість того, щоб бути попереду, ми, на жаль, пропустили зовсім, на мою думку, нелогічний гол", – заявив Ротань.

Також український спеціаліст розказав, що Олександрія готувалась до контратакувальної гри Динамо, але після першого пропущеного голу підопічні почали нервувати та зрештою пропустили ще двічі.

"В принципі, воно так і вийшло. Коли Динамо почало вигравати, кінцівка 1-го тайму нам, на жаль, не вдалася. З менталітетом маленької команди ми вже не змогли "встати", на початку 2-го тайму пропустили 3-й гол – також у контргрі. Тому нічого страшного. Я вважаю, що нам ця гра піде на користь. Ми повинні зробити висновки та дивитися далі", – поділився думками наставник.

Ще у наставника кіровоградців запитали, що не вдалось реалізувати у грі, на що Ротань дав конкретну відповідь:

"Все виходило, але пропущений гол, і те, що я сказав – нелогічні дії – призвели до кутового, з якого ми, на жаль, пропустили. І далі вже пішло те, про що ми розмовляли. Тому я вважаю, що не потрібно робити з цього трагедії. Ми мали можливість і ще моменти, за рахунку 0:2 міг забивати Кирило Ковалець", – розказав спеціаліст.

Динамо є одноосібним лідером УПЛ. У колектива зі столиці 40 очок після 16 зіграних турів. Олександрія – друга, у кіровоградців 37 пунктів за аналогічний проміжок чемпіонату.

Нагадаємо, на тижні команди зіграли перенесену гру першого туру. Тоді фінальний свисток зафіксував нульову нічию.