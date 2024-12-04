Динамо розписало мирову з Олександрією: огляд матчу УПЛ

У середу, 4 грудня, відбувся перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги, в якому лідери першості Динамо та Олександрія зіграли внічию.

Огляд матчу

У неділю, 8 грудня, команди знову зіграють між собою, але вже в межах 16 туру.

Чемпіонат України – УПЛ

1 тур, 4 грудня

Олександрія – Динамо 0:0

Олександрія: 44. Єрмаков, 4. Кравченко (22. Скорко, 90), 26. Кампос, 31. Шабанов, 24. Мартинюк, 6. Ковалець (к) (59. Козак, 64), 15. Мишньов (71. Шостак, 75), 5. Калюжний, 21. Бєляєв (8. Костишин, 63), 33. Безерра, 9. Філіппов (10. Кулаков, 75).

Динамо: 1. Бущан, 24.Тимчик, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вівчаренко, 6. Бражко, 91. Михайленко (15. Рубчинський, 90), 9. Волошин, 29. Буяльський (к), 22. Кабаєв (20. Караваєв, 68), 11.Ванат.

Попередження: Кравченко (57), Бражко (90+3).

За підсумками зустрічі ситуація в турнірній таблиці кардинально не змінилася. "Біло-сині" продовжують випереджати команду Руслана Ротаня лише за додатковими показниками, а так обидва клуби мають по 37 очок за 15 матчів.