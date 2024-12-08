Динамо розгромило Олександрію: огляд матчу УПЛ

Київське Динамо розгромило Олександрію у центральному матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд поєдинку

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

16 тур, 8 грудня

Динамо – Олександрія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 36 Попов, 2:0 – 42 Ванат, 3:0 – 55 Ванат

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Михавко, Попов, Тимчик, Бражко, Михайленко, Кабаєв (Дубінчак, 78), Буяльський, Волошин (Караваєв, 72), Ванат (Герреро, 72)

Олександрія: Єрмаков, Кравченко (Скорко, 90), Кампос, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Мишньов (Ващенко, 70), Ковалець (Шостак, 77), Бєляєв (Козак, 46), Безерра, Філіппов (Кулаков, 70)

Попередження: 54 – Феррейра, 74 – Вівчаренко

Нагадаємо, зустріч 16-го туру Української Прем'єр-Ліги між командами Інгулець та Зоря була перервана повітряною тривогою у перерві після першого тайму.

Через її затяжну тривалість офіційними особами було прийнято рішення про припинення матчу. На 38-й хвилині Волохатий відкрив рахунок в матчі. Рахунок залишився 1:0 на користь Інгульця.

Матч буде дограно наступного року. Дата догравання буде визначена додатково.