Зінченко потрапив у заявку Арсенала на передсезонний тур по США

Лондонський Арсенал оприлюднив список гравців, які відправляться з командою у передсезонне турне США.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Усього до заявки потрапили 26 гравців, зокрема український захисник Олександр Зінченко.

USA ready 🇺🇸



Here's the travelling squad for our 2024 tour stateside ✈️ — Arsenal (@Arsenal) July 21, 2024

Зазначимо, що 3 гравці приєднаються до команди під час турне. Йдеться про Габріеля Магальяеса, Габріела Мартінеллі та Кая Гаверца. Ще 5 футболістів доєднаються до "канонірів" після закінчення туру: Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давід Рая і Вільям Саліба.

У США Арсенал зіграє 3 товариські матчі проти Борнмута, Манчестер Юнайтед та Ліверпуля.