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Поворознюк розповів, що зробить, коли Зеленський оголосить перемогу у війні

Игорь Чернявский — 8 червня, 18:55
Поворознюк розповів, що зробить, коли Зеленський оголосить перемогу у війні

Президент Інгульця Олександр Поворознюк завершить своє утримання від вживання алкоголю тоді, коли настане перемога України у війні.

Про це він заявив у інтерв’ю Ігорю Бурбасу.

не п’ю з 24 лютого, бо сказав: "Вип'ю, тільки коли президент Зеленський скаже: "Перемога". Тоді буду алюмінієвими кружками пити, і буду пити не тільки я, а вся Україна.

Я стримаю слово. Я запрошу всіх до себе в Петрово. Зробимо сцену, площу, заріжемо десяток, сотню свиней, не пошкодую нічого. Бідони горілки є вже готові, алюмінієві кружки, щоб тара не побилася – все нормально", – сказав Поворознюк.

війна Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк

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