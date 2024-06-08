Поворознюк розповів, що зробить, коли Зеленський оголосить перемогу у війні

Президент Інгульця Олександр Поворознюк завершить своє утримання від вживання алкоголю тоді, коли настане перемога України у війні.

Про це він заявив у інтерв’ю Ігорю Бурбасу.

"Я не п’ю з 24 лютого, бо сказав: "Вип'ю, тільки коли президент Зеленський скаже: "Перемога". Тоді буду алюмінієвими кружками пити, і буду пити не тільки я, а вся Україна.