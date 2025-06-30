Піхальонок отримав новий номер в Динамо – під ним грали легенди клубу
Олександр Піхальонок
ФК Динамо Київ
Півзахисник Динамо та збірної України Олександр Піхальонок відтепер гратиме від новим номером.
Про це йдеться на сайті киян.
Під час зборів Динамо в Австрії Піхальонок тренується з цифрою 8 на екіпіруванні. До цього півзахисник виступав під номером 76.
"Мені подобається цей номер. У Дніпрі-1 я так само спочатку виступав під 76-м, а потім перейшов на 8-й, також раніше в молодіжних командах виступав під 8-м номером", – заявив Піхальонок.
Зазначимо, що під цим номером грала низка відомих гравців киян, таких як Валентин Белькевич та Олександр Алієв. Останнім з вісімкою на спині виступав Володимир Шепєлєв.
У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Піхальонок зіграв за Динамо у 19 матчах, відзначившись 3 забитими м’ячами та 1 асистом. Також в його активі 12 поєдинків за національну збірну України.
Раніше Олександр висловив свою думку щодо чемпіонства столичного клубу в УПЛ та серії Динамо без поразок.