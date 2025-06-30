Піхальонок отримав новий номер в Динамо – під ним грали легенди клубу

Півзахисник Динамо та збірної України Олександр Піхальонок відтепер гратиме від новим номером.

Про це йдеться на сайті киян.

Під час зборів Динамо в Австрії Піхальонок тренується з цифрою 8 на екіпіруванні. До цього півзахисник виступав під номером 76.

"Мені подобається цей номер. У Дніпрі-1 я так само спочатку виступав під 76-м, а потім перейшов на 8-й, також раніше в молодіжних командах виступав під 8-м номером", – заявив Піхальонок.

Зазначимо, що під цим номером грала низка відомих гравців киян, таких як Валентин Белькевич та Олександр Алієв. Останнім з вісімкою на спині виступав Володимир Шепєлєв.

У минулому сезоні Української Прем’єр-Ліги Піхальонок зіграв за Динамо у 19 матчах, відзначившись 3 забитими м’ячами та 1 асистом. Також в його активі 12 поєдинків за національну збірну України.

Раніше Олександр висловив свою думку щодо чемпіонства столичного клубу в УПЛ та серії Динамо без поразок.