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Піхальонок: Не очікував, що пройдемо сезон без поразок

Олег Дідух — 26 травня 2025, 22:18
Піхальонок: Не очікував, що пройдемо сезон без поразок
Олександр Піхальонок
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок зізнався, що не сподівався, що команда у поточному сезоні УПЛ не просто завоює титул, а й пройде чемпіонат без поразок.

Слова хавбека наводить пресслужба столичного клубу.

"Якщо чесно, я такого не очікував. Це дуже класно, це значить, що команда максимально себе віддала цьому чемпіонату та заслужено перемогла в ньому.

Святкування? Сьогодні трохи посвяткуємо, будуть дні для відпочинку, а потім уже в національну збірну будемо їхати, готуватися до матчів", – заявив Піхальонок.

Нагадаємо, Динамо достроково гарантувало собі чемпіонство ще у 29 турі УПЛ завдяки нічиїй 1:1 з Чорноморцем. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Олександр Піхальонок

Олександр Піхальонок

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