Піхальонок: Добре, що забили третій гол та довели гру до перемоги

Хавбек київського Динамо Олександр Піхальнок поділився емоціями від перемоги над Ворсклою (3:1) у перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Слова футболіста цитує клубна пресслужба.

"Готувалися, як до рядового поєдинку. Ми йдемо від матчу до матчу, слава Богу, сьогодні вдалося виграти. Наприкінці поєдинку довелося понервувати через мінімальну перевагу, але забили третій м’яч та довели гру до перемоги.

Мій гол? Побачив, що воротар вийшов далеко від воріт, відпустив від себе м’яч, тож залишалося поцілити в порожні ворота.

Ворскла повернула інтригу. Вже за рахунку 2:1 суперник мав момент, аби забити ще. Тому, повторюся, добре, що забили третій та довели гру до перемоги", – сказав він.