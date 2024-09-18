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Піхальонок: Добре, що забили третій гол та довели гру до перемоги

Руслан Травкін — 18 вересня, 22:28
Піхальонок: Добре, що забили третій гол та довели гру до перемоги
Олександр Піхальнок
Динамо Київ

Хавбек київського Динамо Олександр Піхальнок поділився емоціями від перемоги над Ворсклою (3:1) у перенесеному матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги.

Слова футболіста цитує клубна пресслужба.

"Готувалися, як до рядового поєдинку. Ми йдемо від матчу до матчу, слава Богу, сьогодні вдалося виграти. Наприкінці поєдинку довелося понервувати через мінімальну перевагу, але забили третій м’яч та довели гру до перемоги.

Мій гол? Побачив, що воротар вийшов далеко від воріт, відпустив від себе м’яч, тож залишалося поцілити в порожні ворота.

Ворскла повернула інтригу. Вже за рахунку 2:1 суперник мав момент, аби забити ще. Тому, повторюся, добре, що забили третій та довели гру до перемоги", – сказав він.

Також Піхальонок висловився щодо гри легіонерів "біло-синіх".

"Дуже добре прийняли його, колектив у нас класний. Едуардо провів хороший матч, сподіваюся, буде забивати багато голів та приносити користь команді.

Себальйос – великий молодець, забив важливий гол за рахунку 0:0. Після цього стало трохи легше, бо Ворскла почала більше розкриватися", – резюмував Олександр.

Нагадаємо, завдяки перемозі над Ворсклою київське Динамо стало лідером турнірної таблиці УПЛ.

Ворскла Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Олександр Піхальонок

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