Вихованець Динамо став гравцем Осієка

Вихованець київського Динамо, півзахисник Олександр Петрусенко, став гравцем хорватського Осієка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, гравець підписав трирічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Минулий сезон футболіст провів у турецькому Антальяспор, за який провів 26 матчів, без результативних дій.

До цього виступав за Гірник-Спорт та Минай, також грав за хорватську Істру 1961.

Нагадаємо, в липні 2024 року повідомлялося про інтерес до Петрусенка з боку каталонської Жирони, за яку грає українець Віктор Циганков. Однак 26-річний хавбек спростував ці чутки.