Відомий український голкіпер став тренером воротарів у клубі Першої ліги, який побореться за вихід в УПЛ

Колишній український голкіпер Олександр Бандура став головним тренером воротарів у клубі Першої ліги ЮКСА.

Про це повідомила пресслужба клуба.

Про деталі співпраці з 38-річним спеціалістом не повідомляється.

Першу половину поточного сезону Бандура провів у складі Миная та Діназа, після чого завершив карʼєру.

Загалом за свою професійну кар'єру він встиг пограти за Рух, Верес, Діназ, Минай, ФК Львів, донецький Металург, Сталь та інші футбольні клуби.

ЮКСА завершила регулярний етап Першої ліги на 4-му місці в групі В та навесні побореться за підвищення у класі.