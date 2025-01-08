Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 14:20
Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри
Олександр Бандура
ФК Минай

Український голкіпер Олександр Бандура оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це він повідомив у інтерв'ю Українському футболу.

Він сказав. що розірвав угоду з Діназом, що виступає в Першій лізі України.

"Та я вже закінчив. Я ж зараз нікуди не можу заявитись, а півроку ніхто чекати не буде. Цього року мені виповнюється 39, тож перспективи немає продовжувати далі. Ну не я вирішив. Випадок, мабуть, вирішив за мене. Я ще пограв би і показав рівень. Пропозиції були", – сказав Бандура

Згідно з нормами УАФ, футболіст не зможе грати протягом року за три різних клуби. Сезон для Бандури розпочинався у Минаї, а після епопеї з перехідним турніром він змінив клуб.

За свою професійну кар'єру Олександр Бандура встиг пограти за Рух, Верес, Діназ, Минай, ФК Львів, донецький Металург, Сталь та інші футбольні клуби.

Верес Діназ Минай Рух Сталь ФК Львів Олександр Бандура

Олександр Бандура

Ексголкіпер Миная може перейти у Діназ
Звідси втікають всі: Гравець Миная пояснив, чому покинув клуб
Минай припинив співпрацю з колишнім голкіпером збірної України
Бандура повернувся у Минай
Чорноморець може підписати Бандуру

Останні новини