Відомий український голкіпер оголосив про завершення кар'єри

Український голкіпер Олександр Бандура оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це він повідомив у інтерв'ю Українському футболу.

Він сказав. що розірвав угоду з Діназом, що виступає в Першій лізі України.

"Та я вже закінчив. Я ж зараз нікуди не можу заявитись, а півроку ніхто чекати не буде. Цього року мені виповнюється 39, тож перспективи немає продовжувати далі. Ну не я вирішив. Випадок, мабуть, вирішив за мене. Я ще пограв би і показав рівень. Пропозиції були", – сказав Бандура

Згідно з нормами УАФ, футболіст не зможе грати протягом року за три різних клуби. Сезон для Бандури розпочинався у Минаї, а після епопеї з перехідним турніром він змінив клуб.

За свою професійну кар'єру Олександр Бандура встиг пограти за Рух, Верес, Діназ, Минай, ФК Львів, донецький Металург, Сталь та інші футбольні клуби.