Ексголкіпер Миная може перейти у Діназ

Колишній воротар Миная Олександр Бандура близький до переходу у Діназ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Тренерський штаб вишгородського клубу шукає досвідченого воротаря і 38-річний голкіпер виглядає ідеальним кандидатом

Нагадаємо, Бандера 9 вересня розірвав контракт з Минаєм, за який зіграв 50 матчів, 13 разів залишав ворота "сухими".

Також воротар виступав за Спартак (Суми), Явір (Краснопілля), Таврію, Кримтеплицю, Металург Донець, Сталь Кам'янське, Верес, Львів та Рух. До лав збірної України його викликали Олег Блохін та Михайло Хоменко, але за національну команду Олександр так і не дебютував.

Діназ наразі з 2 очками в активі посідає передостаннє місце у турнірній таблиці Першої ліги групи В. Наступний матч команда зіграє 16 вересня проти ЮКСА.