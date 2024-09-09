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Клуб Першої ліги проводить внутрішнє розслідування — джерело

Андрій Яросименко — 9 вересня, 14:16
Клуб Першої ліги проводить внутрішнє розслідування — джерело

Закарпатський Минай проводить внутрішнє розслідування у команді через неспортивну поведінку.

Про це повідомляє UA-Футбол.

За інформацією джерела, у клубі розпочалася перевірка на предмет можливої "здачі" гри у поєдинку проти тернопільської Ниви. Керівництво закарпатців перевірить футболістів на добросовісне виконання своїх обов'язків у цьому матчі.

Нагадаємо, матч Минай — Нива Т закінчився перемогою тернополян 2:0. Наразі Нива посідає 4 місце у групі A Першої ліги, маючи в активі 7 очок. Раніше закарпатський Хуст достроково припинив свою участь у чемпіонаті.

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Минай

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