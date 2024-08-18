Караваєв: Шовковський може і вибухнути, якщо щось йде не так

Захисник Динамо Олександр Караваєв розповів про характер Олександра Шовковського.

Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Дуже вимогливий. Приділяє багато уваги маленьким дрібницям. Умовно, як хто приймає мʼяч на тренуванні. Адже за гру може бути один момент і якщо ти не правильно приймеш мʼяч у штрафному суперника, ти не зможеш пробити. Плюс він як психолог-мотиватор. Може підказати щось і в грі, спрямувати твої думки на гру, допомогти прибрати зайве та сфокусуватися.

Так, але іноді він може і вибухнути, якщо щось йде не так. Просто таких моментів мало, тож їх важко помітити. Він молодий тренер і в такій великій команді. Тут великий тиск і сподівання на результат. Тож він приділяє дуже багато аналізу психологічних моментів і правильному висловлюванню своїх емоцій", — сказав Караваєв.