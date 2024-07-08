Як я вас, тварюк, ненавиджу: Алієв звернувся до російських п******в

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв жорстко звернувся до російських п*******в.

Алієв вийшов у Instagram-stories, перебуваючи на території лікарні "Охматдит", де триває рятувальна місія після російського обстрілу.

"Всім привіт. Я знаходжуся біля Охматдита. Хочу сказати російським п*******м. Ви думаєте, що це стратегічний обʼєкт?. Ні, це, б***ь, Охматдит, де наші дітки лікуються.

Як я вас, тварюк, ненавиджу. Російська ви жалюгідність, просто російська жалюгідність. І найголовніше, що ми українці, і нас ніколи не перемогти. Ми сильний народ. Саме люди, саме люди. Слава Україні", – сказав Алієв.