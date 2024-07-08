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Як я вас, тварюк, ненавиджу: Алієв звернувся до російських п******в

Игорь Чернявский — 8 липня, 18:45
Як я вас, тварюк, ненавиджу: Алієв звернувся до російських п******в

Колишній півзахисник Динамо та збірної України Олександр Алієв жорстко звернувся до російських п*******в.

Алієв вийшов у Instagram-stories, перебуваючи на території лікарні "Охматдит", де триває рятувальна місія після російського обстрілу.

"Всім привіт. Я знаходжуся біля Охматдита. Хочу сказати російським п*******м. Ви думаєте, що це стратегічний обʼєкт?. Ні, це, б***ь, Охматдит, де наші дітки лікуються.

Як я вас, тварюк, ненавиджу. Російська ви жалюгідність, просто російська жалюгідність. І найголовніше, що ми українці, і нас ніколи не перемогти. Ми сильний народ. Саме люди, саме люди. Слава Україні", – сказав Алієв.

Наразі відомо про 2 загиблих внаслідок удару по Охматдиту, ще 10 поранені. Російська ракета вразила корпус, де діти отримували діаліз. Пацієнтів "Охматдита" будуть евакуйовувати в інші лікарні Києва.

війна Олександр Алієв

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