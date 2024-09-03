Дулуб поділився очікуваннями від виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів

Колишній наставник ЛНЗ, Чорноморця та Карпат Олег Дулуб вважає що донецький Шахтар може здивувати своїм виступом в Лізі чемпіонів.

Його слова передає Український футбол.

"Спостерігаючи ззовні, я можу сказати, що в донецької команди зникла командна швидкість. Треба розбиратися, з чим це пов'язано. Проблеми можуть бути в тренувальному процесі або у взаєминах у колективі. Впливати можуть багато факторів.

Що я очікую від Ліги чемпіонів? Турнір відбуватиметься за новим форматом і буде дуже багато несподіваних результатів. Коли грали матчі вдома і на виїзді з одним і тим самим суперником, то це одна історія. А коли вісім різних суперників, то потрібно буде варіювати.

Що стосується шансів Шахтаря, то донецька команда останнім часом позитивно дивувала в єврокубках. Багато хто хоронив Шахтар, але він постійно вистрілював. Сподіваюся, цього сезону буде так само", — сказав фахівець.