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Нижче своїх можливостей: Дулуб назвав головне розчарування вересня в УПЛ

Олександр Булава — 1 жовтня, 18:43
Нижче своїх можливостей: Дулуб назвав головне розчарування вересня в УПЛ
Олег Дулуб
ЛНЗ

Колишній тренер Карпат та ЛНЗ Олег Дулуб вважає, що луганська Зоря у вересні зіграла нижче своїх можливостей.

Цитує тренера "Український футбол".

"Нижче своїх можливостей поки що грає Зоря, тому що від Інгульця ніхто і не чекав феєричних результатів.

Я так розумію, що в луганській команді були якісь проблеми з Герреро, який хотів піти. Але він уже пішов і нікому не заважає, а результату все одно не було до гри з Ворсклою, хоча у Зорі сильний і збалансований склад", – розповів тренер.

Напередодні Зоря переграла Ворсклу та з 12 балами розташовується на 7 позиції. Наступний матч команда зіграє 5 жовтня проти Вереса.

Чемпіонат України, УПЛ Олег Дулуб Зоря Луганськ

Олег Дулуб

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