Нижче своїх можливостей: Дулуб назвав головне розчарування вересня в УПЛ

Колишній тренер Карпат та ЛНЗ Олег Дулуб вважає, що луганська Зоря у вересні зіграла нижче своїх можливостей.

Цитує тренера "Український футбол".

"Нижче своїх можливостей поки що грає Зоря, тому що від Інгульця ніхто і не чекав феєричних результатів.

Я так розумію, що в луганській команді були якісь проблеми з Герреро, який хотів піти. Але він уже пішов і нікому не заважає, а результату все одно не було до гри з Ворсклою, хоча у Зорі сильний і збалансований склад", – розповів тренер.