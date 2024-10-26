Олександрія обіграла Інгулець: огляд матчу УПЛ

Сьогодні, 26 жовтня, Олександрія у матчі 11 туру УПЛ вдома обіграла Інгулець з рахунком 2:1.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25

11 тур, 26 жовтня

Олександрія – Інгулець 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 17 Жуан Безерра, 1:1 – 21 Олександр П'ятов, 2:1 – 29 Дмитро Мишньов.

На 67 хвилині Олександр Філіппов (Олександрія) не забив пенальті (воротар).

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Копина, 89) – Мишньов (Смирний 69), Калюжний, Ковалець (Козак, 46) – Джевані, Філіппов (Кулаков 75), Беззера (Беляєв 88).

Інгулець: Паламарчук – Мисик (Резепов 73), Вілівальд, Шершень, Сидоренко – П’ятов (Лісняк 81), Волохатий – Могильний (Пушкарьов, 68), Сад (Козиренко 68), Білоцерковець – Сітало (Кисленко 74).

Попередження: 64 Мишньов

Олександрія завдяки цій перемозі набрала 26 очок і очолила турнірну таблицю УПЛ. У Інгульця 5 балів і останнє, 16-те місце.