Мартін Батуріна став гравцем Комо

Півзахисник Динамо Загреб та збірної Хорватії Мартін Батуріна став гравцем італійського Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек вже підписав контракт з представником чемпіонату Італії, який розраховано на п'ять років.

🔵✍🏻 Martin Baturina has just signed his contract as new Como player until June 2030.



Deal completed from Dinamo Zagreb for €17m plus add-ons. 🇭🇷 pic.twitter.com/ldFBPe2pdW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025

Динамо Загреб отримало за свого гравця 17 мільйонів євро, які можуть збільшитись завдяки бонусам.

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін Батуріна зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Комо до нападника Удінезе, за яким стежить Наполі.