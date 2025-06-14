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Мартін Батуріна став гравцем Комо

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 13:28
Мартін Батуріна став гравцем Комо
Мартін Батуріна
Getty Images

Півзахисник Динамо Загреб та збірної Хорватії Мартін Батуріна став гравцем італійського Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Хавбек вже підписав контракт з представником чемпіонату Італії, який розраховано на п'ять років.

Динамо Загреб отримало за свого гравця 17 мільйонів євро, які можуть збільшитись завдяки бонусам.

Варто зазначити, що рік тому спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів про намагання "гірників" підписати Батуріну.

У сезоні-2024/25 Мартін Батуріна зіграв у 45 матчах Динамо в усіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 12 асистами. Transfermarkt оцінює 22-річного хорвата у 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось про інтерес Комо до нападника Удінезе, за яким стежить Наполі.

Динамо Загреб Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Комо

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