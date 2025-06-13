Наполі хоче підсилитися кращим бомбардиром Удінезе

Наполі серйозно розглядає можливість підписання Лоренцо Лукки з Удінезе.

Про це інформує видання Sky Sports.

У повідомленні йдеться, що неаполітанці прагнуть підсилення на багатьох позиціях. Одним з головних кандидатів на трансфер є Лоренцо Лукка, з яким вже було проведено успішні переговори щодо особистого контракту.

Для досягнення остаточної згодо щодо трансферу залишилося домовитися двом клубам, погодивши суму угоди. Переговори мають відбутися вже найближчим часом.

Повідомляється, що Наполі також претендує на 19-річного Хесуса Родрігеса з Бетіса. За молодим талантом також стежить Комо.

В цьому сезоні серії А Лукка відзначився 12 голами та двома расистами у 33 матчах. Трансфермаркет оцінює його у 22 мільйони євро.

Нещодавно стало відомо про перехід Кевін Де Брейне у Наполі.