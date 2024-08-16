Їх боротьба: DoS-атаку на сайт Динамо здійснили росіяни

Масову DDoS-атаку на офіційний сайт Динамо здійснили підписники російського Telegram-каналу "Народная CyberАрмия".

Про це повідомив пресаташе київського клубу Андрій Шахов-молодший.

Шахов оприлюднив скріншот, на якому видно, що атаку спланували росіяни. Адміністратори вищезгаданого Telegram-каналу подали DDoS-атаку на сайт Динамо як помсту за Курськ, Білгород і Донбас.

Київському клубу вдалося в короткі строки відновити роботу свого офіційного ресурсу.