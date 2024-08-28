Одноклубник Зінченка перейде у Саутгемптон

Воротар Арсенала Аарон Ремсдейл перейде у Саутгемптон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, сума угоди складе близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 33 мільйони доларів) з урахуванням бонусів, погоджених з Арсеналом.

Окрім цього, за інформацією інсайдера, на зміну 26-річному англійцю "каноніри" за найближчі 24 години спробують підписати воротаря Еспаньйола Хоана Гарсію, який нещодавно став олімпійським чемпіоном.

🚨🔴⚪️ Aaron Ramsdale to Southampton, here we go! Deal in place after official bid revealed earlier today.



Fee will be £24/25m add-ons included, agreed with Arsenal.



↪️🇪🇸 Arsenal are now prepared to go for Joan García from Espanyol in the next 24h! pic.twitter.com/qpMO5Wbk5n — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

У минулому сезоні Ремсдейл зіграв 11 матчів, пропустив 12 м'ячів та 3 матчі відстояв на нуль.

Нагадаємо, напередодні Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко, підписав чемпіона Євро-2024..