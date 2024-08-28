Одноклубник Зінченка перейде у Саутгемптон
Аарон Ремсдейл
Getty Images
Воротар Арсенала Аарон Ремсдейл перейде у Саутгемптон.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, сума угоди складе близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 33 мільйони доларів) з урахуванням бонусів, погоджених з Арсеналом.
Окрім цього, за інформацією інсайдера, на зміну 26-річному англійцю "каноніри" за найближчі 24 години спробують підписати воротаря Еспаньйола Хоана Гарсію, який нещодавно став олімпійським чемпіоном.
У минулому сезоні Ремсдейл зіграв 11 матчів, пропустив 12 м'ячів та 3 матчі відстояв на нуль.
Нагадаємо, напередодні Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко, підписав чемпіона Євро-2024..