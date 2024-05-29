Партнер Малиновського звинувачується в сексуальному насильстві

Нападник Дженоа Альберт Ґудмундссон може бути ув’язнений за сексуальне насильство.

Про це повідомляє Il Mattino.

За інформацією джерела, інцидент за участі Ґудмундссона стався влітку 2023 року. З дівчиною, яка нібито зазнала нападу, футболіст познайомився в одному з клубів Рейк’явіка.

Зазначається, що два місяці тому справа була заархівована, але жертва подала апеляцію. За 194-ю статтею кримінального кодексу Ісландії, партнеру Руслана Малиновського загрожує тюремне ув'язнення від 1 до 16 років.

У клубному сезоні-2023/24 Альберт відзначився 16 голами і 5 асистами за Дженоа. У матчах плей-оф за вихід на Євро 26-річний ісландець зробив хет-трик у ворота Ізраїлю і забив Україні.

Нещодавно була інформація, що на Ґудмундссона націлився Наполі.