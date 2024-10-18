Замість фотосесії – чайна церемонія: як одноклубник Мудрика змінив правила гри для відомого бренду

Лідер Челсі Коул Палмер взяв участь у фотосесії для відомого бренду Burberry.

Англійський футболіст зробив декілька знімків для реклами нової колекції, але раптом попросив паузу. Гравець захотів зробити невелику перерву на те, щоб випити гарячий напій.

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Палмер попросив операторів увімкнути камери та зафільмувати свій фірмовий рецепт заварювання чаю. Хавбек показав процес приготування національного напою. Звісно ж, без молока не обійшлося.

Нагадаємо, контракт 22-річного англійця із лондонцями розрахований до літа 2033 року.

Цього сезону на рахунку лідера "синіх" 6 голів та 5 асистів у 7 матчах АПЛ.