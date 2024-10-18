Замість фотосесії – чайна церемонія: як одноклубник Мудрика змінив правила гри для відомого бренду
Лідер Челсі Коул Палмер взяв участь у фотосесії для відомого бренду Burberry.
Англійський футболіст зробив декілька знімків для реклами нової колекції, але раптом попросив паузу. Гравець захотів зробити невелику перерву на те, щоб випити гарячий напій.
Палмер попросив операторів увімкнути камери та зафільмувати свій фірмовий рецепт заварювання чаю. Хавбек показав процес приготування національного напою. Звісно ж, без молока не обійшлося.
Нагадаємо, контракт 22-річного англійця із лондонцями розрахований до літа 2033 року.
Цього сезону на рахунку лідера "синіх" 6 голів та 5 асистів у 7 матчах АПЛ.