Напиши нашій Ірочці: українська акторка спробувала звести Мудрика зі своєю колегою

Михайло Мудрик по праву вважається одним із найвідоміших українських футболістів сучасноті, тож його ім’я часто згадується не лише у спортивному контексті, а й в ході світських обговорень, зокрема й під час популярних телешоу.

Черговий такий випадок стався зовсім нещодавно. Гравця Челсі згадали на шоу "Красуні vs Красені", коли команді красунь потрібно було назвати найбажанішого чоловіка країни.

Ксенія Мішина, відома завдяки головній ролі в шоу "Холостячка", гучно заявила: "Я теж його хочу!" Капітанка дівочої команди Наталка Денисенко закликала Мудрика написати не лише Ксенії, а Ірині Кудашовій, яку український глядач знає за серіалом "Школа". Після того слова взяла ведуча проєкту Леся Нікітюк: "Михайло, я знаю, що тобі подобається. Напиши мені".

Особисте життя Мудрика часто опиняється в епіцентрі скандалів та палких дискусій. Раніше 23-річного футболіста пов’язували з російською моделлю Віолеттою Грачовою, але ні сам Михайло, ні дівчина не підтвердили, що перебувають у стосунках. Але про факт їхнього спілкування свідчить принаймні те, що українець залишав коментарі під фото росіянки, а Грачова приміряла на себе футболку Челсі.