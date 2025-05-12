Кілька європейських грандів полюють на партнера Довбика по Ромі

Рома має намір продовжити контракт із сербським голкіпером Міле Свіларом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

25-річний воротар, який народився та починав кар'єру в Бельгії, може отримати підвищення зарплатні та угоду до 2030 року. Чинний контракт розрахований до 2027-го.

Уже зараз до Свілара проявляють інтерес кілька європейських грандів, зокрема Челсі та Баварія.

Зауважимо, що Міле Свілар народився у Бельгії після чого пройшов молодіжну команду Андерлехта. У 2017 році голкіпер перейшов до Бенфіки за 2 млн євро.

До Роми серб приєднався влітку 2022 року на правах вільного агента, зараз його вартість на Transfermarkt оцінюється в 17 млн євро.

У нинішньому сезоні серб провів 48 матчів, пропустив 48 голів та 18 ігор провів без пропущених, зокрема 15 у Серії А. Саме Свілар став одним з героїв Роми, яка не програє в чемпіонаті Італії протягом 19 матчів.

У понеділок, 12 травня, Рома проведе поєдинок 36 туру Серії А проти Аталанти, яка розташувалася на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Клаудіо Раньєрі наразі знаходяться на 6 позиції, проте в разі перемоги вони одноосібно посядуть 4 місце.