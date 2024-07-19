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Одіозний агент намагається вибити 17-річному Ямалу кращий контракт

Игорь Чернявский — 19 липня, 11:00
Одіозний агент намагається вибити 17-річному Ямалу кращий контракт

Жорже Мендеш, агент Ламіна Ямала, веде переговори з Барселоною щодо покращеного контракту для його клієнта.

Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, протягом кількох останніх тижнів Мендеш попереджає Барселону про те, що було б справедливо внести зміни в угоду з Ямалем.

Оскільки перший контракт Ламіна був підписаний одразу після досягнення повноліття, в ньому була прописана зарплата, яка набагато нижча, ніж у решти гравців першої команди.

Президент Барселони Жоан Лапорта знає про наміри Мендеша і пообіцяв докласти зусиль, щоб задовольнити всі сторони.

Нагадаємо, на Євро-2024 Ямал затвердився у статусі нової суперзірки світового футболу. 17-річний вінгер побив низку рекордів, забив диво-гол у півфіналі, а також був визнаний найкращим молодим гравцем турніру.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Жорже Мендеш Ламін Ямал Жоан Лапорта

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