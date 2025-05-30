Шевчук: Ротань – один з кращих тренерів України

Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди.

Думки функціонера наводить пресслужба "вовків".

"Було поручено завдання зі сторони президента й ми як клуб, вирішили вести перемовини з Русланом Петровичем, і протягом певного часу було домовлено про підписання контракту.



Були деякі складнощі тому, що ми знаємо, що Руслан Петрович за останні роки показав високий рівень свого тренерства, хорошу роботу зробив у молодіжній збірній, потім трохи працював у Національній, і остання його робота в Олександрії – здобуття срібних медалей – це високий рівень.