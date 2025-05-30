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Шевчук: Ротань – один з кращих тренерів України

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 17:20
Шевчук: Ротань – один з кращих тренерів України
ФК Полісся

Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди.

Думки функціонера наводить пресслужба "вовків".

"Було поручено завдання зі сторони президента й ми як клуб, вирішили вести перемовини з Русланом Петровичем, і протягом певного часу було домовлено про підписання контракту.

Були деякі складнощі тому, що ми знаємо, що Руслан Петрович за останні роки показав високий рівень свого тренерства, хорошу роботу зробив у молодіжній збірній, потім трохи працював у Національній, і остання його робота в Олександрії – здобуття срібних медалей – це високий рівень.

Тому, на мій погляд, Руслан Ротань, на цей час, один із найперспективніших та найкращих тренерів України", – розповів Шевчук.

Нагадаємо, що молодий фахівець підписав трирічний контракт із Поліссям. До цього він працював з Олександрією, з якою взяв срібні нагороди УПЛ.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Раніше тренер житомирського колективу визначився зі своїм тренерським штабом.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань

В'ячеслав Шевчук

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