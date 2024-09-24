Артета назвав терміни відновлення Едегора

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета вважає, що півзахисник "канонірів" Мартін Едегор зможе відновитися після жовтневої міжнародної перерви.

Про це коуч розповів на пресконференції перед матчем Кубка ліги проти Болтона.

"Повернення Едегора? Це питання декількох тижнів. Але я все ще не можу гарантувати, коли саме, не можу сказати вам. До жовтневої міжнародної перерви це малоймовірно", – заявив Артета.

Зазначимо, що Едегор отримав травму правого гомілковостопного суглоба під час матчу Норвегія — Австрія в Лізі націй. Норвежець через ушкодження вже пропустив три останні поєдинки Арсенала.

У сезоні-2024/25 25-річний гравець зіграв 3 гри на клубному рівні, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно Артета також назвав терміни відновлення українського захисника Олександра Зінченка.