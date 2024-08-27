Чорноморець презентував нову форму

Чорноморець презентував новий комплект домашньої форми, у якому команда виступатиме у сезоні-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова форма виконана у традиційних для одеситів чорному та синьому кольорах. Сині смуги зображені у вигляді орнаменту на вишиванці.

У презентації нового екіпірування команди взяли участь гравці команди: Олексій Хобленко та Денис Янаков, а також колишні футболісти одеситів: Олександр Косирін, Віктор Зубков і Олексій Нікіфоров.

Зазначимо, що технічним партнером одеської команди є іспанська компанія Kelme.

Нагадаємо, у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги Чорноморець у виїзному матчі мінімально програв Лівому берегу 1:0. Після чотирьох турів у підопічних Олександра Бабича 3 набраних очка. Вони розташувались на 13 місці у турнірній таблиці.