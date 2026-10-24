Домчак відіграв дебютну гру за Славію Прагу в чемпіонаті Чехії: відома оцінка українця

Український воротар Назар Домчак провів дебютний виступ за празьку Славію у Першій чеській футбольній лізі, вийшовши у стартовому складі на матч 12-го туру проти Млади з Болеслава.

Зустріч завершилася із рахунком 1:1.

Єдиний гол у ворота ексгравця львівських Карпат було забито на 15-й хвилині. Гості пішли у контратаку, за підсумками якої оборонець празької команди припустився помилки та промахнувся по м'ячеві.

Шуберт стрімко скористався цією ситуацією та з ближньої дистанції вразив ворота українця. Пенальті на користь Славії, яке арбітр призначив на 43-й хвилині, було згодом скасовано.

Зрештою команда Домчака все ж змогла врятуватися від поразки завдяки голу Хитіла на 86-й хвилині.

Чемпіонат Чехії – Перша ліга

12 тур, 24 жовтня

Славія Прага – Млада Болеслав – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Шуберт, 1:1 – 86 Хітіл

Від статистичного порталу Sofascore Домчак отримав 6,8 бала. За даними ресурсу, українець провів цей поєдинок із показником 0,5 xGOT та зробив 1 сейв.

За результатами цього поєдинку Славія Прага залишилась на першому місці у турнірній таблиці. Натомість Млада розташувалася на другій позиції.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що Домчак наприкінці травня поточного року перейшов у Славію зі львівських Карпат за 5 мільйонів євро. Дебютував у складі першої команди в матчі 1/16 фіналу Кубку Чехії проти Варнсдорфа (5:1).

Додамо, що на рахунку Домчака 10 матчів за юнацьку збірну України U-19.