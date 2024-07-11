Очеретько: Грати на Олімпіаді — це велика відповідальність

Футболіст олімпійської збірної України з футболу Олег Очеретько сказав, що грати на Олімпіаді-2024 — це велика відповідальність.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Особисто для мене це дуже велика відповідальність, в першу чергу зараз, і велика радість представляти Україну такий час, у таку складну ситуацію. Шлях був тяжкий. Спочатку, мабуть, не вірив, бо це щось таке, що важко уявити. Кожен крутий футболіст, котрий буде грати, — це мотивація для нас показати себе на такому ж рівні", — сказав гравець.

Нагадаємо, раніше головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань сказав, що в команді народжуються нові лідери. Також напередодні наставник оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Наш сайт розібрав, у якому складі збірна України гратиме на Олімпіаді.