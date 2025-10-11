Відіграли як команда: Очеретько – про перемогу над Ісландією

Півзахисник збірної України Олег Очеретько пояснив перемогу команди у матчі відбору на ЧС-2026 над Ісландією.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

Очеретько вийшов на заміну на 70-й хвилині гри та зміг відзначитись дебютним голом за національну команду.

"Відчуття перемоги, насолоди після дебютного гола. Що ми як команда добре відіграли як в обороні, так і атаці. Так, пропустили, але реабілітувалися, забивши ще.

Гарний настрій, всі втомилися. Хтось посміхається, хтось сидить, бо не має сил, віддавши їх на полі.

Ісландці — дуже агресивні, завжди йдуть жорстко у відбір, у пресинг. Якщо втрачаєш м'яч, то дві-три людини біжать та відбирають його. Але ми задоволені перемогою, всі віддали багато сил на футбольному полі заради перемоги", – сказав Очеретько.