Київський клуб знявся з жіночого чемпіонату України

Київська Оболонь у наступному сезоні не буде виступати у жіночому чемпіонаті України.

Про це було оголошено засідання Відділу жіночого та дівочого футболу УАФ.

У зв'язку зі зняттям столичного колективу було переглянуто формат турнірі. Ігровий сезон 2025/26 команди розпочнуть з проведення матчів у два кола за стандартною схемою "вдома – на виїзді" (18 турів).

Після першого етапу буде сформовано дві підгрупи по п’ять команд, які також проведуть ще два кола (10 турів).

"Чемпіонська група" визначатиме призерів та трьох представників України в єврокубках сезону 2026/2027, тоді як у "групі за виживання" буде боротьба за збереження місця в елітному дивізіоні – лише три команди залишаться, ще дві змушені будуть залишити лігу.

У підсумку кожна з команд зіграє по 26 поєдинків.

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