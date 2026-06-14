Оболонь продовжила контракти з чотирма гравцями, контракти яких спливали в кінці сезону.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про захисника Євгена Шевченка, опорника Тараса Мороза, а також флангових універсалів Ігоря Мединського та Сергія Суханова.

У сезоні-2025/26 Шевченко провів за столичний клуб 26 матчів, у яких віддав 2 гольові передачі, на рахунку Мороза 10 матчів без результативних дій, Мединський зіграв 20 матчів, також без результативних дій.

Щодо Суханова, то про нього повідомлялося раніше. У минулому сезоні в активі хавбека 26 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких він відзначився 4 голами.

У минулому сезоні Оболонь набрала 31 очко за 30 матчів Української Прем'єр-ліги, завдяки чому посіла 12-те місце в турнірній таблиці.