Коваль перейшов у казахстанський Єлімай

Ексголкіпер київського Динамо Максим Коваль став гравцем казахстанського Єлімая.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються. Зазначимо, що разом з українцем у команді гратимуть росіяни Данило Пенчиков, Дмитро Яшин, Іслам Машуков та Денис Кавлінов, також у клубі є колишній півзахисник Динамо білорус Нікіта Корзун.

Раніше Коваль грав за запорізький Металург, Динамо та Говерлу, данський Оденсе, іспанський Депортіво та саудівський Аль-Фатех. На рахунку воротаря 49 матчів у єврокубках, також він виступав за збірну України на Євро-2012.

В минулому сезоні Максим провів 24 матчі за молдовський Шериф, у яких пропустив 31 м'яч, та 7 раз залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, київське Динамо за яке раніше грав Коваль, проведе матч-відповідь 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти сербського Партизана сьогодні, 31 липня. Початок — о 21:00 за київським часом. У першому поєдинку кияни розгромили суперників з рахунком 6:2. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.