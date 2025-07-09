Ліверпуль лідирує в гонці за форварда Айнтрахта

Ліверпуль є фаворитом на підписання форварда франкфуртського Айнтрахта Уго Екітіке.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Нападник уже погодився на контракт до 2030 року.

Сума переходу гравця, який оцінюється в 75 млн євро, не розголошується. Раніше повідомлялося, що Айнтрахт хоче отримати за Екітіке 100 млн.

Окрім Ліверпуля на 23-річного француза претендують ще кілька клубів АПЛ. Зокрема йшлося про інтерес з боку Арсенала та Тоттенгема, а також зацікавленість проявляли Манчестер Юнайтед із Челсі.

У минулому сезоні Екітіке відзначився 22 голами та 12 результативними передачами у 48 матчах.

Вихованець Рейса перейшов до ПСЖ улітку 2023 року за 28,5 млн євро, проте закріпитися в складі парижан не зумів. Айнтрахт придбав гравця рік тому за 16,5 млн.